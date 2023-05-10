شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مطولة بين حمزة الجمل ولاعبى الإسماعيلى استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
و حصل اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الأمس علي راحة من المشاركة في مران اليوم ، بينما أدي باقي أعضاء الفريق المران بشكل طبيعى.
و حرص حمزة الجمل المدير الفني للفريق على عقد جلسة مطولة قبل بداية المران تحدث فيها عن ضرورة غلق صفحة مباراة بيراميدز و حث اللاعبين على ضرورة التركيز من أجل حصد نقاط المباريات القادمة و تحسين وضع الفريق في جدول المسابقة
اشتمل المران علي مجموعة من تدريبات الإحماء أعقبها مجموعة من تدريبات الاستحواذ و الاستلام والتسلم و التحرك بدون كرة و أنهي المران بتقسيمة مطولة في وسط الملعب توقفت أكثر من مرة من أجل إعطاء التعليمات الفنية للاعبين.
و في نفس السياق خاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت قيادة سيد توفيق مدرب حراس المرمي بينما خاض محمد عمار مدافع الفريق تدريات منفردة بالجري حول الملعب
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