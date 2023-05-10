شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مطولة بين حمزة الجمل ولاعبى الإسماعيلى استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته عصر اليوم على الملعب الفرعي باستاد الإسماعيلية استعدادا لملاقاة الزمالك يوم السبت المقبل على ستاد الإسماعيلية في السابعة مساءًا في إطار منافسات بطولة الدوري العام.

و حصل اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الأمس علي راحة من المشاركة في مران اليوم ، بينما أدي باقي أعضاء الفريق المران بشكل طبيعى.

و حرص حمزة الجمل المدير الفني للفريق على عقد جلسة مطولة قبل بداية المران تحدث فيها عن ضرورة غلق صفحة مباراة بيراميدز و حث اللاعبين على ضرورة التركيز من أجل حصد نقاط المباريات القادمة و تحسين وضع الفريق في جدول المسابقة

اشتمل المران علي مجموعة من تدريبات الإحماء أعقبها مجموعة من تدريبات الاستحواذ و الاستلام والتسلم و التحرك بدون كرة و أنهي المران بتقسيمة مطولة في وسط الملعب توقفت أكثر من مرة من أجل إعطاء التعليمات الفنية للاعبين.

و في نفس السياق خاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت قيادة سيد توفيق مدرب حراس المرمي بينما خاض محمد عمار مدافع الفريق تدريات منفردة بالجري حول الملعب