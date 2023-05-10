شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم 10 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 10 / 5 / 2023 العديد من الاخبار الهامة على رأسها استعداد الفريق لمباراته الهامة امام الإسماعيلى السبت المقبل بالدورى بدون راحة بعدما خاض الفريق لمباراة هامة بالأمس أمام بروكسى بكأس مصر .

الزمالك يواجه فاركو في ثمن نهائي كأس مصر

ضرب فريق فاركو موعدا مع الزمالك في ثمن نهائي كأس مصر بالفوز على المصرية للاتصالات بهدف مقابل لا شيء على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة.

أوسوريو يطلب التعاقد مع ظهير أيسر فى الزمالك ويبحث عن حل للجبهة اليمنى

طلب الكولومبي اوسوريو المدير الفني للزمالك التعاقد مع ظهير أيسر للفريق في الميركاتو الصيفى المقبل كأولى الصفقات لتدعيم صفوف الفريق في ظل الإحتياج الشديد نحو التعاقد مع لاعب فى الجبهة اليسرى أيسر يكون بديل لأحمد فتوح الظهير الأساسى والذى عانى خلال الموسم الحالي من العديد من الإصابات.

الزمالك يبدأ الاستعداد للإسماعيلى بدون راحة بعد مواجهة بروكسى

يبدأ الفريق الكروى الأول للزمالك اليوم أولى استعداداته لمواجهة الإسماعيلى بالدورى بدون راحة المقرر إقامتها السبت المقبل في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ27 بإستاد الإسماعيلية .

أحمد فتوح يسابق الزمن للعودة لقيادة الجبهة اليسرى للزمالك

يسابق أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الزمن للتعافى من الإصابة التى لحقته به خلال الفترة الماضية ومنعته من المشاركة فى مباريات الفريق الأبيض وكانت عبارة عن آلام فى منظقة الظهر.

أوسوريو يعالج أخطاء دفاع الزمالك قبل مباراة الإسماعيلى

يعكف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على تصحيح أخطاء لاعبى الأبيض التي وقعوا فيها خلال مباراة بروكسى وأقيمت بالأمس الثلاثاء بدور الـ32 لبطولة كأس مصر،وانتهت بفوز الأبيض 3 – 2 والتأهل لدور الـ16 بشق الأنفس.