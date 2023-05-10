شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه فاركو في ثمن نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ضرب فريق فاركو موعدا مع الزمالك في ثمن نهائي كأس مصر بالفوز على المصرية للاتصالات بهدف مقابل لا شيء على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة.
وبتلك النتيجة يواجه الزمالك نظيره فاركو في دور الـ16 بعدما تأهل الأبيض يوم أمس بعد الفوز على بروكسي 3 / 2 في دور الـ 32.
وفاز فاركو على المصرية للاتصالات بهدف مقابل لا شىء في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ32 لبطولة كأس مصر .
احرز هدف المباراة أحمد شريف في الدقيقة 25 من خطأ لمدافعى الاتصالات الذين فشلوا في تشتيت الكرة وذهبت لسوكارى صانع ألعاب الفريق السكندرى الذى قام بتمريرها لزميله أحمد شريف الذى أوضعها في المرمى مباشرة .
ومن المقرر أن يواجه فاركو نظيره الزمالك في دور الـ16 للبطولة،دون تحديد موعد حتى الآن .
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