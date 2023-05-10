شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه فاركو في ثمن نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب فريق فاركو موعدا مع الزمالك في ثمن نهائي كأس مصر بالفوز على المصرية للاتصالات بهدف مقابل لا شيء على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة.

وبتلك النتيجة يواجه الزمالك نظيره فاركو في دور الـ16 بعدما تأهل الأبيض يوم أمس بعد الفوز على بروكسي 3 / 2 في دور الـ 32.