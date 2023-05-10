شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة طائرة رجال الزمالك تصل تونس لخوض البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى تونس إستعدادا لخوض منافسات البطولة الأفريقية بعد التتويج بكأس مصر والدورى مؤخرا.

كما وصلت صباح اليوم بعثة فريق السيدات لتونس للمشاركة أيضا فى بطولة أفريقيا التى ستنطلق بعد غد، حيث يقام الاجتماع الفنى لبطولة السيدات غدا الخميس.

وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب كأس مصر بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3/1 فى إطار ثان مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل".

وشهد اللقاء الأول فوز الزمالك بنتيجة 3 /1 أمس الإثنين على نفس الصالة، ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.