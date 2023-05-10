شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتقدم على طلائع الأسطول بهاتريك لمروان محسن فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق فيوتشر على نظيره طلائع الأسطوال بثلاثية نظيفة في الشوط الأول من عمر اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على استاد السلام، ضمن مباريات دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر. وسجل مروان محسن هاتريك لفريق فيوتشر في الدقائق 3، 5، 38.

وسيطر لاعبو فريق فيوتشر على أحداث الشوط الأول كاملة منذ اللحظات الأولى و ظهرت عن طريق مروان محسن ومصطفى البدرى وعبد الكبير الوادى فى غياب تام من قبل لاعبى فريق طلائع الأسطوال.

وجاء تشكيل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر كالتالى:

حراسة المرمى.. محمود "جنش".

خط الدفاع.. باسم علي، علي الفيل، طارق طه، جوزيف نجويم.

خط الوسط.. مهند لاشين، كريم نيدفيد، مصطفى البدري، علي زعزع.

الهجوم.. عبد الكبير الوادي، مروان محسن.