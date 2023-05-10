شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث عشاق الكرة المصرية عن موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري المصري والمقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين في الموسم الحالي.

ويعكف حمزة الجمل المدير الفنى للنادى الاسماعيلى على دراسة مباريات الزمالك في الدوري وكأس مصر وأخرتها مباراته مع بروكسى بدور الـ32 للكأس والتي فاز بها بثلاثية مقابل هدفين في الأشواط الإضافية ليضع يديه على نقاط القوة والضعف في صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدوري بحثاً عن انتصار يصحح مسار الدراويش بجدول الدوري.

من المقرر أن تقام مباراة الإسماعيلي والزمالك يوم السبت 13 مايو 2023على ستاد الإسماعيلية وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين والمؤجلة من يوم 18 مارس 2023 من بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية الإمارات العربية المتحدة. وتبث المباراة من خلال قناة On Time sports الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي برصيد 43 نقطة حصدها من 25 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 6 مباريات.

في حين يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة في الموسم الحالي، حصدها من 24 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 8 مباريات.