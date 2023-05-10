شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 10 مايو 2023، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة، ومنها فاركو يهزم الاتصالات بهدف ويضرب موعدا مع الزمالك بكأس مصر.

فاركو يهزم الإتصالات بهدف ويضرب موعدا مع الزمالك بكأس مصر

فاز فاركو على المصرية للإتصالات بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ32 لبطولة كأس مصر . منتخب الشاطئية يواجه قيزغستان بدلا من السودان فى افتتاح كاس العرب يواجه منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى منتخب قيزغستان بدلا من السودان في بطولة كاس العرب بالسعودية. جهاز المنتخب الأولمبى يعقد اجتماعه التحضيرى لبطولة أمم أفريقيا.. صور عقد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى، اجتماعه التحضيري اليوم الأربعاء، للتنسيق للمرحلة المقبلة. كولر يطلب تقريرا عن 9 لاعبين فى الأهلى قبل مواجهة الترجى التونسى طلب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى من معاونيه تقرير عن اللاعبين المستبعدين من رحلة تونس لمواجهة الترجى.

أوسوريو يعالج أخطاء دفاع الزمالك قبل مباراة الإسماعيلى

يعكف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على تصحيح أخطاء لاعبى الأبيض التي وقعوا فيها خلال مباراة بروكسى.

الأهلى يعلن جاهزية حسين الشحات لمواجهة الترجى بعد آلام العضلة الضامة

اشتكى الشحات من آلام في العضلة الضامة قبل السفر إلى تونس، وأجرى أشعة عقب المران الذي أقيم على ملعب التتش أمس؛ للاطمئنان على حالته والتعرف على فرص سفره مع الفريق.

بعثة طائرة سيدات الزمالك تصل تونس استعدادا للمشاركة فى بطولة أفريقيا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بنادى الزمالك إلى تونس للمشاركة فى بطولة أفريقيا المقرر إقامتها فى الفترة من 12 إلى 23 مايو الحالي.

أحمد سامى يلغى مكافآت فوز سموحة على ألو إيجيبت فى كأس مصر

قرر أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، إلغاء صرف مكافأة الفوز على فريق ألو إيجيبت فى دور الـ32 من كأس مصر.

شوبير: برونو سافيو يقترب من الرحيل عن الأهلى رغم براءته

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن البرازيلى برونو سافيو لاعب الأهلى اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء.

إنبى يحيل تراورى إلى التحقيق ويقرر إنهاء إعارته

قرر مسئولو نادى إنبى إنهاء إعارة البوركينابى إيريك تراروى، وعودته إلى فريقه بيراميدز بعد تراجع مستواه وعدم تقديمه الأداء الذى يلبى طموح الإدارة.

اتحاد الكرة يستقر على تسمية السوبر الجديد "بطولة النخبة"

استقر اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام على إطلاق مسمى "بطولة النخبة" على السوبر الجديد المكون من أربعة فرق وهي بطل ووصيف الدوري وبطلي كأس مصر وكأس الرابطة المصرية.