شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجهز خطة تأمين "وسط الأهلى" أمام الترجى التونسى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤمن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى، بضرورة تأمين خط الوسط فى مباراة الترجى التونسى المقرر لها العاشرة مساء الجمعة على ستاد رادس فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، لذا قرر المدرب السويسرى الاعتماد على ثلاثة لاعبين فى خط الوسط لإيقاف القوة الهجومية الواضحة لبطل تونس.

وينوى المدير الفنى للأهلى الدفع بالثلاثى حمدى فتحى وديانج ومروان عطية فى خط الوسط، على أن يكون لحمدى فتحى دور هجومى فى الأوقات التى يتقدم فيها الأهلى للأمام.

وصعد الأهلى إلى نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالى فى تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، حيث يأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.