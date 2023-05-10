شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اضطرارى فى مواعيد مباريات منتخب مصر للشاطئية فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب بالسعودية إجراء تغييرات على مواعيد البطولة، التي تنطلق غدا الخميس 11 مايو وتستمر حتى 20 من الشهر ذاته.

جاء سبب التغيير المفاجئ في مواعيد البطولات بسبب انسحاب السودان من البطولة واستدعاء قيزغستان للمشاركة بدلا منها، لتصبح مجموعة منتخب مصر للكرة الشاطئية تضم كلا من عمان وفلسطين وقيزغستان.

وقررت اللجنة المنظمة منح جميع المنتخبات راحة يوم الجمعة 12 مايو، لتستأنف البطولة يوم السبت، وبالتالي يفتتح منتخب مصر مشواره بمواجهة قيزغستان بدلا من السودان يوم 13 مايو بدلا من 12 من الشهر نفسه.

وستكون المواجهة الثانية لشاطئية الفراعنة يوم 15 مايو المقبل أمام المنتخب العماني، بينما ستكون المباراة الثالثة يوم 17 مايو بمواجهة فلسطين في ختام دور المجموعات.

وخاض منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، مباراتين وديتين أمام نظيره السعودى وفى المباراة الودية الأولى والتى أقيمت بينهما اليوم في ينبع فاز بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، وفي الودية الثانية فاز بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على على الإمارات قبل السفر مباشرة، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العرب.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعى ومحمد عبدالنبى والحسينى طه .

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى،الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك ، واسلام شاكر مدير المهمات.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب التي ستقام في السعودية مايو المقبل عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية للبطولة، وسيواجه الفراعنة منتخبات عمان وفلسطين والسودان.