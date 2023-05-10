شكرا لقرائتكم خبر عن بركات وميكالى يستعرضان برنامج المنتخب الأولمبي قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، مع البرازيلي ميكالي المدير الفني خلال اجتماع الجهاز الفني ترتيبات المرحلة القادمة استعدادا للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد "باريس 2024".

واستقر الجهاز الفني على إقامة المعسكر المقبل يوم 12 يونيو المقبل خلال فترة التوقف الدولي، على أن يكون السفر للمغرب بعد أيام من انطلاق المعسكر.

واستعرض محمود حرب المدير الاداري أماكن الإقامة والتدريبات والمباريات في البطولة المقرر انطلاقها بالمغرب يوم 24 يونيو المقبل.

ويلعب المنتخب في المجموعة الثانية مع مالي والنيجر والجابون، ويتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة مباشرة إلى الأولمبياد بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب الأولمبى كلا من: "البرازيلي ميكالى المدير الفني ومواطنه تياجو المدرب العام، ووائل رياض المدرب وسيد السويركى مدرب الحراس وليوناردو مدرب الأحمال ومحمود حرب المدير الإداري، ومساعده عمرو سليمان وخالد سرحان المترجم والجهاز الطبي بقيادة د.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبى وإصابات الملاعب ود.قاسم قدري أخصائي التأهيل وبيدرو محلل الأداء".