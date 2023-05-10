شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يهزم الإتصالات بهدف ويضرب موعدا مع الزمالك بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فاركو على المصرية للإتصالات بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ32 لبطولة كأس مصر .

احرز هدف المباراة أحمد شريف في الدقيقة 25 من خطأ لمدافعى الاتصالات الذين فشلوا في تشتيت الكرة وذهبت لسوكارى صانع ألعاب الفريق السكندرى الذى قام بتمريرها لزميله أحمد شريف الذى أوضعها في المرمى مباشرة .

ومن المقرر أن يواجه فاركو نظيره الزمالك في دور الـ16 للبطولة،دون تحديد موعد حتى الأن .