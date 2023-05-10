شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادي يرفض الوديات فى معسكر أسوان بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، مواجهة أي فريق من فرق منطقة الإسماعيلية وديًا، خلال معسكره المغلق المقام بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الزمالك.

ويخشى الرمادي من خسارة أي عنصر في الفريق قبل جولات الحسم بالدوري، خاصة أن الفريق يعانى من عدة إصابات خلال الفترة الأخيرة زادت الضغوط على الفريق الذى يسعى لانهاء الموسم في مركز جيد بمنتصف جدول الترتيب.

ويستعد فريق أسوان استعداداته لمواجهة الزمالك فى الدوري، المحدد لها 18 مايو الجاري، في الجولة 28 من مسابقة الدوري باستاد القاهرة الدولى. وعقد أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بنسيان الهزيمة الأخيرة من إنبي فى الدورى، والتركيز على مباراة الزمالك. وطالب الرمادي اللاعبين بتكرار نتيجة الدور الأول أمام الزمالك، حيث فاز تماسيح النيل في مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويحتل فريق أسوان المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 31 نقطة، جمعها من 27 مباراة حتى الآن، حيث فاز في 8 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 12 مباراة، سجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكهم 34 هدفا.