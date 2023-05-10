شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولى لكرة السرعة يهنئ الدكتور أشرف صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة السرعة برئاسة الدكتور احمد لطفي علي توجيه تهنئة من القلب للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لفوزه بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية باكتساح.

ويتقدم المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بخالص الشكر للوزير لدعمه رياضة كرة السرعة اللعبة المصرية الخالصة

وكان المكتب التنفيذي قد قرر عقد اجتماعاته الدورية بالقاهرة خلال الفترة من 18 الي 20 مايو الجاري.

ويضم المكتب التنفيذي كلا من: "جيوم باتي - فرنسا - وفيشال سينج -الهند - ويعقوب دشتي -الكويت - و عثمان يوسف - المانيا - و السيد منصف ميلي - دولة تونس - والسكرتير العام اللواء ابراهيم فوزي وأمين الصندوق عمرو الدردير".