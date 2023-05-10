شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يتعادل مع سبورتنج "سلبيا".. والبلدية يهزم المصرى بالسلوم 0/2 ويتصدر مظاليم بحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق طنطا في فخ التعادل السلبي مع فريق سبورتنج، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية في دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق طنطا رصيده إلى النقطة 45 ويتراجع للمركز الثاني في ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية، فيما رفع سبورتنج رصيده إلى النقطة 28 في المركز الحادى عشر.

وحقق بلدية المحلة فوزا مهما على فريق المصرى بالسلوم بهدفين نظيفين، ليرفع البلدية رصيده إلى 45 نقطة ويتصدر ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية متفوقا على طنطا بفارق الأهداف، فيما بقى فريق المصري بالسلوم عند النقطة 12 فى المركز السادس عشر والأخير.

وانتزع فريق جمهورية شبين فوزا مهما على فريق المنصورة بهدف نظيف، ليرفع جمهورية شبين رصيده إلى 44 نقطة ويتقدم إلى المركز الرابع، فيما توقف رصيد المنصورة عند النقطة 34 في المركز الثامن.

سبورتنج 0/ 0 طنطا

بلدية المحلة 2/ 0 المصرى بالسلوم

المنصورة 0/ 1 جمهورية شبين

أبو قير للأسمدة 2/ 1 المجد السكندرى

بايونيرز 0/ 0 الهلال بالضبعة

وتستكمل مباريات الجولة بثلاث مباريات تم تأجيلها للمشاركة فى كأس مصر، بين الأوليمبى ودكرنس، والحمام مع اتحاد نبروه يوم الجمعة، وأخيرا كفر الشيخ مع بروكسى يوم السبت.