شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يواجه قيزغستان بدلا من السودان فى افتتاح كاس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى منتخب قيزغستان بدلا من السودان في بطولة كاس العرب بالسعودية.

وانسحب منتخب السودان للكرة الشاطئية من بطولة كاس العرب المقرر لها الفترة من 11 الى 20 مايو الجاري بسبب أوضاع الحرب في البلاد.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة بالسعودية، استدعاء منتخب قيزغستان بدلا من السودان ليشارك في مجموعة مصر وعمان وفلسطين.

وخاض منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، مباراتين وديتين أمام نظيره السعودى وفى المباراة الودية الأولى والتى أقيمت بينهما اليوم في ينبع فاز بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، وفي الودية الثانية فاز بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على على الإمارات قبل السفر مباشرة، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العرب.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعى ومحمد عبدالنبى والحسينى طه .

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى،الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك ، واسلام شاكر مدير المهمات.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب التي ستقام في السعودية مايو المقبل عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية للبطولة، وسيواجه الفراعنة منتخبات عمان وفلسطين والسودان.