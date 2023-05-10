شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفانز الكاميرونى فى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر
موعد مباراة الزمالك و فانز الكاميرونى
يسعى الزمالك إلى تصحيح الأوضاع فى هذه البطولة بعد خسارة السوبر الأفريقى أمام الأهلى الأحد الماضى على نفس الصالة بنتيجة 27 / 24 مما دفع الإدارة لتوجيه الشكر للمدير الفنى الإسبانى.
وأقيم الإجتماع الفنى للبطولة مساء الإثنين بحضور ضور خالد العوضي مدير البطولة، ومدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، ومن الاتحاد الإفريقي كل من دوجبو ياووفي أمين الصندوق، ويزيد سعادي رئيس لجنة المسابقات، ومامادو ديابات رئيس لجنة الحكام، وأسيميان نويل سكرتير الاتحاد، وسامح جورج مراقب البطولة.
وجاءت مجموعات البطولة كالتالى :
المجموعة الأولى: الزمالك المصري، ريد ستار بطل كوت ديفوار، فانز الكاميروني، وداد سمارة المغربي، جيه آس كيه الكونجولي.
المجموعة الثانية: الأهلي المصري، سبورتنج المصري، الرجاء المغربي، كيركوس الإثيوبي.
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