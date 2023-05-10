شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتقدم على المصرية للإتصالات بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فاركو على المصرية للإتصالات بهدف مقابل للاشئ بعد انتهاء الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ32 لبطولة كأس مصر .

احرز هدف فاركو أحمد شريف في الدقيقة 25 من خطأ لمدافعى الاتصالات الذين فشلوا في تشتيت الكرة وذهبت لسوكارى صانع ألعاب الفريق السكندرى الذى قام بتمريرها لزميله أحمد شريف الذى أوضعها في المرمى مباشرة .

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة فاركو والمصرية للإتصالات فريق الزمالك في دور الـ16 للبطولة .