شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب الأولمبى يعقد اجتماعه التحضيرى لبطولة أمم أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى، اجتماعه التحضيري اليوم الأربعاء، للتنسيق للمرحلة المقبلة التي يستعد من خلالها الفراعنة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر اقامتها بالمغرب، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب الأولمبى كلا من: "البرازيلي ميكالى المدير الفني ومواطنه تياجو المدرب العام، ووائل رياض المدرب وسيد السويركى مدرب الحراس وليوناردو مدرب الأحمال ومحمود حرب المدير الإداري، ومساعده عمرو سليمان وخالد سرحان المترجم والجهاز الطبي بقيادة د.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبى وإصابات الملاعب ود.قاسم قدري أخصائي التأهيل وبيدرو محلل الأداء".

وحدد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى، 12 يونيو المقبل موعداً لانطلاق معسكر المنتخب، قبل السفر لخوض منافسات أمم أفريقيا بالمغرب، المقرر انطلاقها 24 من الشهر ذاته.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الثانية مع منتخبات مالي والجابون والنيجر.

ويصعد من كل مجموعة الأول والثانى يلعبان بنظام المقص لتحديد أول ثلاثة منتخبات للتأهل مباشرة إلى الأولمبياد، ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

ولم يكن صعود المنتخب الأولمبي إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقيا تحت 23 سنة صدفة أو ضربة حظ ، خاصة وأن التصفيات الإفريقية كانت قوية وساخنة وقد شهدت خروج منتخبات كبري مثل: السنغال والكاميرون ونيجيريا والجزائر وتونس وجنوب افريقيا وبوركينافاسو ، وتأهل للبطولة الإفريقية مع مصر كل من : المغرب البلد المستضيف والكونغو برازافيل وغينيا وغانا ومالى والجابون والنيجر.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية، رفقة منتخبات المغرب البلد المستضيف، والكونغو برازافيل، وغينيا وغانا ومالي والجابون والنيجر، وودعت منتخبات كبرى مثل السنغال والكاميرون ونيجيريا والجزائر وتونس وجنوب افريقيا وبوركينافاسو.



جهاز المنتخب الأولمبى



جهاز المنتخب الأولمبى