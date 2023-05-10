شكرا لقرائتكم خبر عن "سيتي كلوب" يعتمد الجهاز الفني لقطاع كرة القدم وانطلاق الاختبارات لتشكيل فرق المراحل السنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس ادارة مجموعة أندية سيتي كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام ، تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع كرة القدم ولأكاديميات اللعبة في فروع سيتي كلوب بمختلف المحافظات .

أشرفت اللجنة الفنية على هذا التشكيل والمكونة من الكابتن علاء نبيل عضو اللجنة، والكابتن محمد وهبة رئيس قطاع كرة القدم.

يضم التشكيل الكابتن سيد معوض مديرًا فنيا، ويعاونه فنيًا الكباتن أسامة عرابي وغانم سلطان ومحمد سعد ومحمد عبد الجليل، بالإضافة إلى الكابتن عصام عبده وعمرو خطاب مساعدين للمدير الفني للشئون الإدارية ونحو 100 مدرب يتولون مسئولية أفرع الأكاديمية المنتشرة في جميع فروع مجموعة "سيتي كلوب" بأنحاء الجمهورية .

ومن المقرر أن يتولى التشكيل الجديد تنفيذ الخطة المعتمدة في أكاديميات كرة القدم بالفروع تمهيدًا لتكوين فرق المراحل السنية المختلفة والمشاركة بها في مسابقات اتحاد كرة القدم.