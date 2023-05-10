شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر نجوم الأهلى من "اللعب بالنار" فى مباراة الترجى المصيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى قائمة محاذير للاعبيه خلال مواجهة الترجى التونسى المقرر لها العاشرة مساء الجمعة على ستاد رادس فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، ويأتى على رأس هذه القائمة تحذير اللاعبين من إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، مؤكداً أن ذلك يشبه "اللعب بالنار" فى مباراة مصيرية.

وطالب كولر لاعبيه بإستغلال أنصاف الفرص للخروج بانتصار مريح يعزز فرص المارد الأحمر في بلوغ المباراة النهائية ومواصلة المشوار لحين التتويج باللقب.

وحذر كولر نجوم الأهلى من خطورة التمرير الخاطئ خلال المباراة، وطالب لاعبيه بضرورة الابتعاد عن الاعتراض على القرارات التحكيمية لتفادى الكروت المجانية التى من شأنها زيادة التوتر فى أرض الملعب.

وشدد كولر، على لاعبيه ضرورة الابتعاد عن الالتحامات فى منطقة الجزاء خوفاً من قرارات تقنية الفار بشكل يربك سيناريو اللقاء.