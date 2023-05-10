شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل حمدى فتحى عن الأهلى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير إعلامية عن تلقي الأهلي عرضا من أحد الأندية القطرية للتعاقد مع حمدى فتحى أحد أبرز اللاعبين في صفوف الفريق،وجاءت تلك الأنباء في الوقت الذي يسير فيه الأهلي بخطى ثابتة على الصعيد المحلي، بعد التتويج بلقبي السوبر المصري وكأس مصر، ويستعد فيه لاستئناف مشواره الناجح ببطولة دوري أبطال أفريقيا بموقعة نصف النهائي أمام الترجي التونسي ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على حقيقة رحيل اللاعب عن صفوف القلعة الحمراء ..

س: هل هناك عرض قطري لحمدى فتحى ؟

ج: كشفت قناة "الكأس" القطرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي تلقى عرضا من أحد أندية الدوري القطري ، واكتفى المصدر بذكر ذلك، دون الكشف عن هوية النادي أو تفاصيل العرض.

س: وماهو موقف الاهلى من عرض احتراف حمدى فتحى ؟

ج: لم تمر سوى ساعات قليلة حتى خرج الأهلي لينفي تلقيه أي عروض للتعاقد مع حمدي فتحي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

س: هل هناك عروض للتعاقد مع حمدى فتحى ؟

ج: أفاد مصدر داخل الاهلى أن حمدى فتحى تم عرض إسمه على نادييان قطريان من قبل بعض الوكلاء والشركات والنادييان يدرسان التقدم بعرض رسمى للاهلى ولكن حتى الان لم يصل النادى أو اللاعب أى عروض رسمية.

س: هل سيوافق الاهلى على رحيل حمدى فتحى ؟

ج: الأهلي لم ولن يفكر في التخلي عن حمدي فتحي، لاسيما أن اللاعب متمسك بالبقاء في صفوف الفريق.

س: وماذا عن إسهامات حمدى فتحى مع الاهلى ؟

ج: يقدم حمدى فتحى مستوى رائعا مع الفريق الأول بالأهلى، منذ انضمامه قادمًا من إنبى، حيث شارك اللاعب فى أغلب مباريات الفريق مع الأوروجواني مارتن لاسارتي وكان أحد أهم لاعبيه، كما حجز لاعب الوسط لنفسه مكانًا في تشكيل الفريق فى عهد السويسري رينيه فايلر المدير الفني ثم الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى وتطور مستوى اللاعب بشكل مذهل منذ ولاية السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الحالى.

س: ماذا قدم حمدى فتحى مع الاهلى ؟

ج: يعد حمدي فتحي إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليه المدرب السويسري مارسيل كولر خلال الموسم الحالي 2022-2023، وخاض صاحب الـ28 عاما مع الأهلي 29 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 أخرى.

وإجمالا لعب حمدى فتحى 146 مباراة مع الاهلى بكل البطولات، بإجمالى 10556 دقيقة، وسجل 14 هدف وصنع ثمانية أخرى وتلقى 25 كارت أصفر وكارت أحمر وحيد وتوج مع المارد الأحمر بدورى الأبطال الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين والسوبر الأفريقي مرتين والسوبر المحلى مرتين وكأس مصر مرتين بجانب الدورى مرتين.