شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يخوض مرانه بالإسماعيلية على فترتين استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة أيمن الرمادى، خوض التدريبات في معسكره المغلق بالإسماعيلية على فترتين استعدادا لمواجهة الزمالك.

وانطلق المعسكر المغلق لفريق أسوان بمدينة الإسماعيلية بالأمس الثلاثاء، لمواصلة الاستعداد لمباريات الأسابيع الأخيرة لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد فريق أسوان استعداداته لمواجهة الزمالك فى الدوري، المحدد لها 18 مايو الجاري، في الجولة 28 من مسابقة الدوري باستاد القاهرة الدولى. وعقد أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بنسيان الهزيمة الأخيرة من إنبي فى الدورى، والتركيز على مباراة الزمالك. وطالب الرمادي اللاعبين بتكرار نتيجة الدور الأول أمام الزمالك، حيث فاز تماسيح النيل في مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف وحيد.

وأكد المدير الفني لأسوان، فى جلسته مع اللاعبين، ضرورة التمسك بكل نقطة من المباريات المقبلة، بعدما تراجع مستوى ونتائج الفريق بشكل مخيف جعلته يقترب من دائرة الصراع على الهبوط في مؤخرة الترتيب.

ويحتل فريق أسوان المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 31 نقطة، جمعها من 27 مباراة حتى الآن، حيث فاز في 8 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 12 مباراة، سجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكهم 34 هدفا.