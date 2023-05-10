شكرا لقرائتكم خبر عن المصري ينهى تعاقده مع شريف دابو بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت إدارة النادي المصري إجراءات إنهاء التعاقد بالتراضي مع شريف دابو لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وذلك بعدما تنازل اللاعب عن جميع مستحقاته المالية لدى النادي المصري والذي كان قد تعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من صفوف نادي سيراميكا.

ويعود اليوم الأربعاء، النادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق، إلى معسكره ببورسعيد، وذلك بعد انتهاء الفريق من مواجهة نظيره بترول أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة دور الـ 32 التي جمعت الفريقين مساء الاثنين الماضي،على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الداخلية في المباراة التي تجمع الفريقين، في السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا آخر.