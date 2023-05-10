شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يسابق الزمن للعودة لقيادة الجبهة اليسرى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الزمن للتعافى من الإصابة التى لحقته به خلال الفترة الماضية ومنعته من المشاركة فى مباريات الفريق الأبيض وكانت عبارة عن آلام فى منظقة الظهر.

ويرغب فتوح فى العودة سريعاً إلى الملاعب لقيادة الجبهة اليسرى للفريق الأبيض فى مباراة الإسماعيلى المقبلة والمقرر لها يوم السبت المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويتابع أوسوريو المدير الفنى للزمالك حالة أحمد فتوح باستمرار،خصوصاً أنه اللاعب الأساسى الذى لا غنى عنه فى صفوف الفريق الأبيض فى الجبهة اليسرى بعد ابتعاد محمد عبد الشافى عن المشاركة بسبب الإصابة،وعدم الجاهزية الفنية لعبد الله جمعة وقلة خبرة حاتم سكر.

فى سياق مختلف يعكف الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو على تصحيح أخطاء لاعبى الأبيض التى وقعوا فيها خلال مباراة بروكسى وأقيمت بالأمس الثلاثاء بدور الـ32 لبطولة كأس مصر،وانتهت بفوز الأبيض 3 – 2 والتأهل لدور الـ16 بشق الأنفس.

ويركز أوسوريو على علاج هفوات الدفاع بالتحديد وذلك من أجل تفاديها فى مواجهة الإسماعيلى المقبلة والمقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ورفض اوسوريو منح اللاعبين راحة بعدما خاضوا بالأمس لقاء بروكسى بسبب ضيق الوقت ورغبة المدرب فى زيادة التركيز بين اللاعبين والإستمرار فى الانتصارات على أمل الحصول على مركز الوصافة بالدورى والذى سيمنح أبناء ميت عقبة فرصة المشاركة بدورى أبطال أفريقيا العام المقبل وهو ما يتمناه مسئولى النادى الأبيض بعدما أصبح الحصول على لقب البطولة صعب المنال.