شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريرا عن 9 لاعبين فى الأهلى قبل مواجهة الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى من معاونيه تقرير عن اللاعبين المستبعدين من رحلة تونس لمواجهة الترجى المقرر لها العاشرة مساء الجمعة على ستاد رادس فى ذهاب نصف نهائى دوري ابطال افريقيا.

ووضع كولر قبل السفر لتونس برنامج تدريبى للاعبين المستبعدين لتنفيذه يومياً على ستاد مختار التتش ، وجاء برونو سافيو على رأس اللاعبين المستبعدين رغم جاهزيته الفنية، إلى جانب شادي حسين وأيمن أشرف ورأفت خليل وكريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان لأسباب فنية.

كما خرج رامي ربيعة من القائمة رغم مشاركته في التدريبات وتعافيه من إصابة الكتف، حتى يحصل على مزيد من الوقت للراحة قبل العودة إلى المباريات.

وتواصل غياب أكرم توفيق وكريم فؤاد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي حيث لا يزال الثنائي يحتاج 4 أشهر للتعافي.

ووضع الدكتور إيهاب على، استشارى التغذية بفريق الكرة بالنادى الأهلى برنامجا خاصا للاعبين قبل مواجهة الترجى التونسى ، وأوضح أن برنامج التغذية الخاص باللاعبين تم وضعه بناءً على التحاليل والقياسات التي خضع لها اللاعبون ووفقًا لحاجة كل لاعب بنسب معينة من الڤيتامينات والمعادن التي تساعد على تقليل فرص التعرض للتقلصات العضلية خاصة مع تلاحم المباريات في الفترة الأخيرة، وكشف عن أن هناك بعض المشروبات التي تساعد في عملية تنشيط المناعة الطبيعية والتي بدورها تعتبر ذات أهمية كبيرة في التغذية العلاجية.