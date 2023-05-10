بوسكيتس يعلن نهاية مشواره مع برشلونة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن قائد فريق برشلونة سيرجيو بوسكيتس اليوم الأربعاء رسمياُ نهاية مشواره مع النادي الكتالوني الذي أمضى في صفوفه أكثر من 15 عاماً.

وقال بوسكيتس الذي سيغادر في شريط فيديو نشره اللاعب والنادي الكتالوني على إنستغرام تكريما له: "حان الوقت للإعلان عن أن هذا هو موسمي الأخير في برشلونة".

وأضاف الدولي الإسباني السابق: "لقد كانت رحلة لا تُنسى. منذ أن كنت طفلا أتيت إلى هنا لمتابعة المباريات أو مشاهدتها على التلفزيون. لطالما حلمت باللعب بهذا القميص وفي هذا الملعب والواقع تجاوز كل أحلامي".

وتابع: "لم أكن لأصدقكم لو قلتم لي عندما وصلت كلاعب شاب إنني سألعب 15 موسماً في أفضل ناد في العالم. نادي حياتي الذي كنت وسأظل دائمًا مشجعًا وعضوًا ولاعبًا وقائدا وتجاوز (خوض) 700 مباراة".

وأردف قائلا "لقد كان الدفاع عن هذا القميص وتمثيله لسنوات عدة شرفًا وحلمًا ومصدر فخر وكان يعني كل شيء".

وختم شريط الفيديو بقوله "أن تكون من مشجعي برشلونة هو أفضل شيء على الإطلاق".

وكانت وسائل الإعلام الإسبانية أجمعت في وقت سابق على أن بوسكيتس اتخذ قراره بالرحيل عن الفريق نهاية الموسم، وأخطر مدربه تشافي بقراره.

ولم يحدد بوسكيتس البالغ 34 عاماً وجهته المستقبلية، في وقت ربطت فيه الأنباء إمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي.