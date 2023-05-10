ديربي الغضب.. موعد مباراة أنتر وميلان في دوري الأبطال اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي فريق ميلان نظيره الإنتر، في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023

وتأهل نادي ميلان الى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما عبر بطل الدوري الإيطالي نابولي بنتيجة 2-1 في مجموع اللقاءين بعدما فاز في جولة الذهاب بهدف نظيف قبل أن يتعادل إياباً على ملعب مارادونا بهدف لكليهما.

فيما ارتقى نادي انتر ميلان الى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما عبر بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-2 في مجموع اللقاءين الأول انتهى بفوز النيراتزوري بهدفين نظيفين خارج الأرض قبل أن يعود ويتعادل إيجابيا على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة 3-3.

وجاء تشكيل ميلان المتوقع كالتالى..

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: دافيد كالابريا - بيير كالولو - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: ساندرو تونالي - إسماعيل بن ناصر - رادي كورنيتش.

خط الهجوم: أليكس ساليميكيرز - أوليفيه جيرو- جونيور ميسياس.

وجاء تشكيل إنتر المتوقع لمواجهة ميلان كالتالي:

خط الدفاع: ماتيو دارميان - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني. خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكولا باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - هاكان كالهانوجلو - فيديريكو دي ماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - إيدين دجيكو

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