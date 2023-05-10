شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بروكسى: أول مرة أتمنى هزيمة الزمالك ونمتلك لاعبين مميزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد حامد المدير الفنى لنادى بروكسى، أنه زملكاوى ولكنه كان يتمنى لأول مرة هزيمة الزمالك أمام فريقه في كأس مصر في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال محمد حامد في تصريحات لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور: "نجحنا فى إحراج الزمالك وتعرضنا للظلم بعدم احتساب ركلتى جزاء، ولا توجد فوارق فنية بين اللاعبين فى مصر، الأمر معتمد فقط على عقلية اللاعب".

وأضاف مدرب بروكسى: "نمتلك لاعيبة مميزة ومصطفى حمادة لاعب جيد ويستحق التواجد فى أكبر الأندية ويتفوق على أى لاعب فى مصر، وأنا زملكاوى جدا وأول مرة أتمنى هزيمة الزمالك كانت أمام فريق بروكسى وأشكر جمهور الزمالك".

وتابع محمد حامد: "حسام جريشة لاعب النادى المصرى وبروكسى السابق لاعب ينتظره مستقبل كبير".

وفاز الزمالك على بروكسى 3/2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، ليتأهل أبناء الرداء الأبيض لدور الـ16 منتظرا الفائز من فاركو والمصرية للاتصالات.

أحرز هدف بروكسى كامل احمد في الدقيقة 7 ، وتعادل حاتم سكر للزمالك في الدقيقة 42 من قذيفة قوية من خارج منطقة الجزاء، وأضاف أحمد جمعة الهدف الثانى لبروكسى ، قبل أن يعود التونسى حمزة المثلوثى ويتعادل للفريق الأبيض.

وفى الشوط الإضافى الأول استطاع التونسى سيف الجزيرى إحراز الهدف الثالث للزمالك من عرضية متقنة لمصطفى شلبى .