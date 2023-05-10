شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة الأمان تمنح تامر مصطفى عقدا جديدا مع إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى إنبى على تمديد عقد تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم،وذلك بعد النتائج الجيدة التي يقدمها مع الفريق البترولى وقيادته إلى حالة جيدة من الاستقرار الفني،والتواجد في مناطق الأمان بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.

وتشهد العلاقة بين تامر مصطفى وإدارة النادى البترولى برئاسة أيمن الشريعى حالة من التفاهم والتناغم عكس ما كان يحدث مع المديرين الفنيين السابقين،ومن المقرر أن يعقد الثنائى جلسة خلال الأيامة القادمة يتفقا فيها على تمديد التعاقد.

وتأهل إنبي بقيادة مدربه تامر مصطفى إلى ثمن نهائي الكأس، ليضرب موعدا مع الفائز من فيوتشر وطلائع الأسطول، وذلك بعد الفوز على لافيينا إف سي بنتيجة 3-0 الإثنين الماضى على ملعب بترو سبورت بالقاهرة، في دور الـ32 بكأس مصر.

ويحتل فريق إنبى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة جمعها من 26 مباراة فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات بينما خسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 29 هدفا.

في سياق مختلف قرر مسئولو نادى إنبى إنهاء إعارة البوركينابى إيريك تراروى،وعودته إلى فريقه بيراميدز بعد تراجع مستواه وعدم تقديمه الأداء الذى يلبى طموح الإدارة،كما استقروا على إحالة اللاعب للتحقيق بعد انقطاعه بدون إذن عن التدريبات، خلال اليومين الماضيين.

وأكد مسئولو نادى إنبى أنهم حولوا تراورى للتحقيق موضحين أن أعارته ستنتهى أخر الموسم ومن المفترض أن يعود إلى فريقه بيراميدز ولكنه ما زال على ذمة الفريق البترولى ويتفاضى راتبه من النادى لذلك قرروا تقديم شكوى فيه لحفظ حقوقهم.