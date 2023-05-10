شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يعالج أخطاء دفاع الزمالك قبل مباراة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على تصحيح أخطاء لاعبى الأبيض التي وقعوا فيها خلال مباراة بروكسى وأقيمت بالأمس الثلاثاء بدور الـ32 لبطولة كأس مصر،وانتهت بفوز الأبيض 3 – 2 والتأهل لدور الـ16 بشق الأنفس.

ويركز أوسوريو على علاج هفوات الدفاع بالتحديد وذلك من أجل تفاديها في مواجهة الإسماعيلى المقبلة والمقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ورفض اوسوريو منح اللاعبين راحة بعدما خاضوا بالأمس لقاء بروكسى بسبب ضيق الوقت ورغبة المدرب في زيادة التركيز بين اللاعبين والإستمرار في الانتصارات على أمل الحصول على مركز الوصافة بالدورى والذى سيمنح أبناء ميت عقبة فرصة المشاركة بدورى أبطال أفريقيا العام المقبل وهو ما يتمناه مسئولي النادى الأبيض بعدما أصبح الحصول على لقب البطولة صعب المنال.

ومن المقرر أن يعيد أوسوريو بعض اللاعبين لمراكزهم الأساسية بعدما أشرك بعض الإحتياطيين في لقاء الكأس من أجل رؤيتهم على الطبيعة قبل الحكم عليهم في نهاية المسابقة وتقديم تقرير فنى لمجلس الإدارة بالمستغنى عنهم .

كما ورفض أوسوريو منذ قدومه الإعتماد على السمع في طريقه تقييمه للاعبين مؤكدا لهم في كافة محاضراته النظرية أنه يحبز أن يرى كل شيء بنفسه قبل صدور أي حكم على مستوى اى لاعب وهو ما أثلج صدورهم خاصة وانهم ادركوا أن مبدأ العدالة سيسود في الفريق خلال الفترة القادمة.