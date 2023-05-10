شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يصحح أخطاء الإسماعيلى بعد ثلاثية بيراميدز استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، تصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراة بيراميدز، والتي خسرها بثلاثية أهداف مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الاسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وحذر حمزة الجمل من تكرار الأخطاء في المباريات القادمة، خاصة أن المرحلة المقبلة مرحلة تجميع النقاط لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى في جدول الدورى.

يفقد نادى الإسماعيلى خدمات محمد حسن لاعب وسط الفريق أمام الزمالك فى المباراة المقرر لها السبت المقبل فى إطار منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وحصل محمد حسن على كارت أحمر مباشر بعد تدخله القوى على قدم المغربى محمد الشيبي، خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى.

وتنتظر الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل فى شهر مايو الجارى 4 مواجهات قوية فى بطولتى الدورى الممتاز وكأس مصر لكرة القدم، يسعى خلالها الجهاز الفنى لجمع أكبر قدر من النقاط لتحسين وضع الدراويش فى جدول الدورى.

ويلتقى فريق الإسماعيلى مع الزمالك 13 مايو الجارى فى مباريات هذا الشهر، ثم مواجهة البنك الأهلى 17 مايو، ثم مواجهة حرس الحدود 21 مايو، ويختتم مواجهات الشهر أمام النجوم فى 24 مايو الجارى.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 26 نقطة، حصدها بعد خوض 25 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً آخر.