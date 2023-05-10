شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أندية تحجز مقعدها فى دور الـ"16" لكأس مصر على رأسها الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل 9 أندية إلى دور الـ 16 لبطولة كأس مصر لكرة القدم، الموسم الجاري، بعد إقامة 9 مباريات بدور ال32 حتى الآن، والفرق المتأهلة هي الزمالك الداخلية وسيراميكا وسموحة وإنبي والمقاولون والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي والاتحاد السكندري

تخطي الداخلية نظيره أسوان بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2، وتخطى سموحة نظيره البنك الأهلي والمصري من مفاجآت كاس مصر بالفوز علي الو ايجيبت وشبان قنا وبترول أسيوط بالترتيب.

بينما حقق سيراميكا الفوز على دكرنس، وفاز المقاولون على الحمام، وحقق إنبي فوزا عريضا على لافيينا.

وتخطى الزمالك عقبة بروكسى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الاشواط الاضافية وتخطى زعيم الثغر عقبة السكة الحديد بهدفين دون رد.

يستقبل فريق فاركو فى السادسة مساء اليوم الأربعاء، فريق المصرية للاتصالات على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم. يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مرتفعة، حيث تعادل فاركو مع فيوتشر سلبيا فى آخر مباراة، فيما حقق المصرية للاتصالات فوزا مهما على القناة بهدفين مقابل هدف فى القسم الثانى.

يستضيف فريق فيوتشر فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، فريق طلائع الأسطول على استاد الأهلى والسلام، فى إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم. يدخل الفريقان المباراة بمعنويات جيدة، حيث تعادل فيوتشر فى آخر مباراة مع فاركو سلبيا، فيما تغلب طلائع الأسطول على أبو قير للأسمدة بركلات الترجيح فى آخر مبارياته بكأس مصر.

فاركو يستقبل اليوم المصرية للاتصالات فى دور الـ32 من كأس مصرفيوتشر يخشى اليوم مفاجآت طلائع الأسطول فى كأس مصر