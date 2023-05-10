شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الاسكواش يستقبل أمينة عرفى بطلة الناشئين فى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، البطلة المصرية أمينة عرفي لاعبة الجزيرة، والتي عادت صباح اليوم الأربعاء إلى القاهرة، قادمة من شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتهاء مشاركتها في بطولة العالم للكبار.

واستعرضت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عدداً من إنجازات البطلة المصرية الصغيرة أمينة عرفي، لاعبة الجزيرة، والتى رغم خروجها من دور الـ16 ببطولة العالم المقامة حالياً فى شيكاغو بعد الهزيمة أمام المصنفة الثالثة عالمياً هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة بنتيجة 3ـ2، إلا أن عرفي أثبتت بما لاى دع مجالاً للشك أنها موهبة كبيرة تسير على خطى الكبار.

وأصبحت النجمة المصرية أمينة عرفي، البالغة من العمر 15 عامًا، أصغر لاعبة على الإطلاق تصل إلى الدور الثالث من بطولة العالم، وعلى الرغم من أن تصنيفها العالمي حالياً هو 61، تعتبر عرفى ضمن أفضل 16 لاعبة في مستواها الحالي، بعد تأهلها لثمن نهائي بطولة العالم.

وتغلبت اللاعبة البالغة من العمر 16 عامًا على الأمريكية أنيتا ماكيفيكا، وكذلك الأمريكية أوليفيا كلاين لتصل إلى دور الستة عشر في بطولة العالم هذا الأسبوع في شيكاغو.

يأتي ذلك بعد مسيرتها الرائعة في بطولة الاسكواش أون فاير ذات المستوى البرونزي في نهاية فبراير الماضي، بعد أن تفوقت على المصنفة العالمية سيفا سنجاري في الجولة الثانية، وأطاحت بكل من، ندى عباس وصابرينا صبحي في ربع ونصف النهائي، قبل أن تحصد الوصافة.