شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الاسكواش يستقبل أمينة عرفى بطلة الناشئين فى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
وأصبحت النجمة المصرية أمينة عرفي، البالغة من العمر 15 عامًا، أصغر لاعبة على الإطلاق تصل إلى الدور الثالث من بطولة العالم، وعلى الرغم من أن تصنيفها العالمي حالياً هو 61، تعتبر عرفى ضمن أفضل 16 لاعبة في مستواها الحالي، بعد تأهلها لثمن نهائي بطولة العالم.
وتغلبت اللاعبة البالغة من العمر 16 عامًا على الأمريكية أنيتا ماكيفيكا، وكذلك الأمريكية أوليفيا كلاين لتصل إلى دور الستة عشر في بطولة العالم هذا الأسبوع في شيكاغو.
يأتي ذلك بعد مسيرتها الرائعة في بطولة الاسكواش أون فاير ذات المستوى البرونزي في نهاية فبراير الماضي، بعد أن تفوقت على المصنفة العالمية سيفا سنجاري في الجولة الثانية، وأطاحت بكل من، ندى عباس وصابرينا صبحي في ربع ونصف النهائي، قبل أن تحصد الوصافة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز