شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: برونو سافيو يقترب من الرحيل عن الأهلى رغم براءته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن البرازيلى برونو سافيو لاعب الأهلى اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء لخروجه من حسابات الجهاز الفنى بقيادة السويسرى مارسيل كولر.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "هناك حقيقة غائبة فى غياب برونو سافيو عن المشاركة مع الأهلى، أعتقد أن الأمر ليس فنيا فقط هناك سبب آخر، والنادى البوليفى الذى كان يلعب له برونو قبل الأهلى يريد عودته واللاعب مرحب بذلك، وبقاؤه فى الأهلى أصبح صعب للغاية بعدما خرج من حسابات كولر الفنية".

ويضيف شوبير: "سألت مسئولى الأهلى عن حقيقة علاقة برونو سافيو بعدم حسم صفقة مهمة للفريق، وأكدوا أن اللاعب ليس له علاقة بالأمر وأنهم ليس لهم دخل بقرارات الجهاز الفنى بمشاركة لاعب من عدمه".

وواصل السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، استبعاد البرازيلي برونو سافيو من حساباته في مواجهة الترجي التونسي، الجمعة المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء سافيو على رأس المستبعدين رغم جاهزيته الفنية، إلى جانب شادي حسين وأيمن أشرف ورأفت خليل وكريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان لأسباب فنية.