شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يلغى مكافآت فوز سموحة على ألو إيجيبت فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، إلغاء صرف مكافأة الفوز على فريق ألو إيجيبت فى دور الـ32 من كأس مصر، بسبب سوء الأداء فى المباراة التى انتهت بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف.

وشهدت مباراة كأس مصر تأخر سموحة بهدف في الشوط الأول الذى قدم فيه اللاعبون أداء سيئا، ما جعل أحمد سامى يبدأ الشوط الثانى بثلاثة تغييرات دفعة واحدة لتعديل النتيجة حتى تمكن من قلب تأخره إلى فوز بهدفين مقابل هدف، الأمر الذى جعل المدير الفنى غاضبا من اللاعبين بعد المباراة، والذى أكد لهم أن هذا الأداء كان من الممكن أن يتسبب فى خروج الفريق من كأس مصر.

وبدأ فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، أمس الثلاثاء، الاستعداد لمواجهة فيوتشر المقرر لها 16 مايو الجارى، ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويفتقد سموحة خدمات حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى، بعدما أثبتت الأشعة التى خضع لها معاناة اللاعب من كسر فى شظية القدم، والتى ستحتاج إلى وضع قدم اللاعب فى الجبس، لينتهى موسم اللاعب مع الفريق بسبب الإصابة.

ويحتل فريق سموحة المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.