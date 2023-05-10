شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يحيل تراورى إلى التحقيق ويقرر إنهاء إعارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى إنبى إنهاء إعارة البوركينابى إيريك تراروى، وعودته إلى فريقه بيراميدز بعد تراجع مستواه وعدم تقديمه الأداء الذى يلبى طموح الإدارة، كما استقروا على إحالة اللاعب للتحقيق بعد انقطاعه بدون إذن عن التدريبات، خلال اليومين الماضيين.

فى سياق متصل أعلن نادى إنبى العثور على إيريك تراورى لاعب الفريق بعد انقطاعه عن التدريبات عقب مباراة أسوان التى أقيمت 18 أبريل الماضى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وانتتهت بفوز الفريف البترولى بثنائية نظيفة.

وتأهل إنبى بقيادة مدربه تامر مصطفى إلى ثمن نهائى الكأس، ليضرب موعدا مع الفائز من فيوتشر وطلائع الأسطول، وذلك بعد الفوز على لافيينا إف سى بنتيجة 3-0 الاثنين الماضى على ملعب بترو سبورت بالقاهرة، فى دور الـ32 بكأس مصر.

ويحتل فريق إنبى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة جمعها من 26 مباراة فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات بينما خسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 29 هدفا.