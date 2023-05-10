شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم مصير ياسر إبراهيم من المشاركة أمام الترجى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الإستعانة بالظهير الأيمن خالد عبد الفتاح في مركز الدفاع بجوار محمد عبد المنعم أمام الترجي التونسي بملعب الأخير في بطولة أفريقيا حال تأكد غياب ياسر إبراهيم عن اللقاء للإصابة بعدما غاب عن لقاء السوبر المصري الأخير للإصابة.

ويستعد الأهلي لمباراة الترجي المقرر لها العاشرة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، بإستاد رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويأمل كولر في تجهيز لاعبي الأهلي بشكل جيد بعدما تحدث معهم في القاهرة في بداية الاستعداد للمباراة ، وتحدث المدرب السويسري مع لاعبي الأهلي قبل السفر لتونس عن ضرورة عدم التفكير في أفراح التتويج ببطولة السوبر المصري الأخيرة التى حسمها الفريق على حساب بيراميدز خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة بالأمارات حيث فاز الأهلي بهدف نظيف ليتوّج باللقب رقم 13 ببطولة السوبر المصري.

وتُعد لعنة الإصابات التى تُطارد لاعبي هذا المركز في الأهلي خلال الفترة الأخيرة أحد أهم أزمات المدرب السويسري بعد معاناة ، كلاً من رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي من إصابات مختلفة ، وخضع ياسر إبراهيم لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابته الأخيرة لكن مشاركته في اللقاء لم تُحسم بشكل رسمي ، لذا يعمل كولر على تجهيز البديل وأن كانت المؤشرات قبل سفر البعثة أمس تُشير إلى تحسّن حالة ياسر وإمكانية مشاركته أمام الترجي فيما بات غياب رامي ربيعة ومحمود متولي أمر مؤكد بسبب الإصابة أيضاً.