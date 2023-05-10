الإسماعيلى يستعيد جهود باهر المحمدى أمام الزمالك بعد انتهاء الإيقاف

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جهود باهر المحمدى قائد الفريق فى مباراة الزمالك المقرر لها السبت المقبل، بعد انتهاء الإيقاف حيث غاب اللاعب عن مباراة بيراميدز، التى خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويفقد النادى الإسماعيلى خدمات محمد حسن لاعب وسط الفريق أمام الزمالك فى المباراة المقرر لها السبت المقبل فى إطار منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وحصل محمد حسن على كارت أحمر مباشر بعد تدخله القوى على قدم المغربى محمد الشيبى، خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى.

وتنتظر الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل فى شهر مايو الجارى 4 مواجهات قوية فى بطولتى الدورى الممتاز وكأس مصر لكرة القدم، يسعى خلالها الجهاز الفنى لجمع أكبر قدر من النقاط لتحسين وضع الدراويش فى جدول الدورى.

ويلتقى فريق الإسماعيلى مع الزمالك 13 مايو الجارى فى مباريات هذا الشهر، ثم مواجهة البنك الأهلى 17 مايو، ثم مواجهة حرس الحدود 21 مايو، ويختتم مواجهات الشهر أمام النجوم فى 24 مايو الجارى.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 26 نقطة، حصدها بعد خوض 25 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً آخر.