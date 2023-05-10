شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد للإسماعيلى بدون راحة بعد مواجهة بروكسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الفريق الكروى الأول للزمالك اليوم أولى استعداداته لمواجهة الإسماعيلى بالدورى بدون راحة المقرر إقامتها السبت المقبل في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ27 بإستاد الإسماعيلية .

ورفض الكولومبي كارلوس اوسوريو المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة بعدما خاضوا بالأمس لقاء بروكسى في دور الـ32 لبطولة كاس مصر بسبب ضيق الوقت بين اللقاءين ورغبة المدرب في زيادة التركيز بين اللاعبين والإستمرار في الإنتصارات على أمل الحصول على مركز الوصافة بالدورى والذى سيمنح أبناء ميت عقبة فرصة المشاركة بدورى أبطال أفريقيا العام المقبل وهو ما يتمناه مسئولي النادى الأبيض بعدما أصبح الحصول على لقب البطولة صعب المنال .

ومن المقرر أن يعيد أوسوريو بعض اللاعبين لمراكزهم الأساسية بعدما أشرك بعض الإحتياطيين في لقاء الكأس من أجل رؤيتهم على الطبيعة قبل الحكم عليهم في نهاية المسابقة وتقديم تقرير فنى لمجلس الإدارة بالمستغنى عنهم .

ورفض أوسوريو منذ قدومه الإعتماد على السمع في طريقه تقييمه للاعبين مؤكدا لهم في كافة محاضراته النظرية أنه يحبز أن يرى كل شيء بنفسه قبل صدور أي حكم على مستوى اى لاعب وهو ما أثلج صدورهم خاصة وانهم ادركوا أن مبدأ العدالة سيسود في الفريق خلال الفترة القادمة .