شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الإسماعيلى فى الدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو صفحة مباريات كأس مصر بعد مواجهة بروكسى بدور الـ"32" التي أقيمت مساء الثلاثاء وذلك من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام الاسماعيلى.

وغاب عدد كبير من اللاعبين عن الزمالك في مباراة بروكسى وهم أحمد سيد "زيزو" لإراحته وأحمد فتوح للتأهيل من إصابته أسفل الظهر وعمرو السيسي للتأهيل في المراحل الأخيرة من إصابته في الركبة ومصطفى الزناري وعمر جابر لعدم الجاهزية وخضوعهما لبرنامج تأهيلي وعبد الله جمعة لاستمرار المعاناة من إصابة في العضلة الخلفية و ناصر منسي لشعوره بإجهاد في العضلة الضامة و محمد عبد الشافي لاستمرار خضوعه لبرنامج علاجي من إصابته في الركبة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الاسماعيلى

ويستعد الزمالك لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاسماعيلى في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.