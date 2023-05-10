شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى وكريم عبد الجواد يتأهلان لنصف نهائى بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي المصري، نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، وكريم عبد الجواد المصنف رقم 17 للرجال، إلى الدور نصف النهائي ببطولة العالم للاسكواش المقامة حاليا فى شيكاغو حتى 12 مايو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في ختام منافسات الدور ربع النهائي كالتالي:

- فوز كريم عبد الجواد على المصنف الأول عالمياً البيروفي دييجو إلياس بنتيحة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 13-11, 14-12.

بذلك يمنح كريم عبد الجواد، مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي فرصة ذهبية لاعتلاء عرش التصنيف العالمي للرجال من جديد في الأسبوع المقبل، في حالة تأهل عسل للمباراة النهائية من البطولة والفوز باللقب.

- فوز نور الشربيني على الانجليزية جورجينا كيندي بنتيحة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-2, 11-4.

- هزيمة طارق مؤمن أمام الإنجليزي محمد الشوربجي بنتيحة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 9-11, 13-11, 8-11, 11-3.

بذلك تضمن مصر 6 مقاعد في نصف نهائي بطولة العالم بتأهل الرباعي، مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي، وثلاثي وادي دجلة، علي فرج، نوران جوهر وهانيا الحمامي، خلال منافسات اليوم الأول من ربع النهائي، بالإضافة إلى نور الشربيني وكريم عبد الجواد خلال منافسات اليوم الثاني.

يذكر أن البطلة المصرية نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً للسيدات، والبطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الرابع عالمياً للرجال، يحملان لقب بطولة العالم فى النسخة الأخيرة.

وتمتلك نور الشربينى عدداً قياسياً من التتويج ببطولة العالم، حيث سبق وتوجت بـ 6 ألقاب فى مواسم: 2015، 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، و2022ـ2023.