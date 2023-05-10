شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يستقبل اليوم المصرية للاتصالات فى دور الـ32 من كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق فاركو فى السادسة مساء اليوم الأربعاء، فريق المصرية للاتصالات على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مرتفعة، حيث تعادل فاركو مع فيوتشر سلبيا فى آخر مباراة، فيما حقق المصرية للاتصالات فوزا مهما على القناة بهدفين مقابل هدف فى القسم الثانى.

وعكف طارق العشري، المدير الفني لفاركو، على دراسة مباريات المصرية للاتصالات للوقوف على نقاط القوة والضعف، وطالب لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التى تتيح لهم أمام المرمى من أجل إنهاء المباراة مبكرا، وحذر من خطورة لاعبى الاتصالات الذين يقدمون مستوى كبير فى الفترة الأخيرة.

ويحتل فاركو المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

فى المقابل، يسعى جمعة مشهور المدير الفنى لفريق المصرية للاتصالات، إلى مواصلة نتائجه الرائعة فى الفترة الأخيرة والإطاحة بفاركو من البطولة، وطالب لاعبيه بضرورة تضييق المساحات أمام مهاجمى فاركو وخاصة رزق حمرون وشكرى نجيب، واستغلال الفرص التى تتيح لهم من أجل التأهل لدور الـ16 من كأس مصر.

يحتل فريق المصرية للاتصالات المركز السداس فى ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 39 نقطة، جمعها من 24 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 33 هدفا واستقبلت شباكه 23 هدفا.