شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يخشى اليوم مفاجآت طلائع الأسطول فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق فيوتشر فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، فريق طلائع الأسطول على استاد الأهلى والسلام، فى إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات جيدة، حيث تعادل فيوتشر فى آخر مباراة مع فاركو سلبيا، فيما تغلب طلائع الأسطول على أبو قير للأسمدة بركلات الترجيح فى آخر مبارياته بكأس مصر.

حذر علي ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر، لاعبي الفريق من مفاجآت الكأس، خاصة أن فريق فيوتشر ودع كأس مصر الموسم الماضي من دور الـ32، وشدد على أهمية استغلال الفرص والخروج باللقاء إلى بر الأمان وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 للمنافسة على اللقب والتتويج به، ليكون ثانى بطولاته بعد التتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة الموسم الماضى.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 50 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 26 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 11 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفا.

فى المقابل، يأمل فريق طلائع الأسطول فى مواصلة مفاجآته بالإطاحة بفريق فيوتشر من كأس مصر والتأهل إلى دور الـ16، بعدما أطاح بفريق الهلال بالضبعة بهدف نظيف فى الدور التمهيدى الأول، وفريق أبو قير للأسمدة بركلات الترجيح فى دور الـ64، على الرغم من أنه ينافس فى الدرجة الثالث هذا الموسم.

وطالب محمد إسماعيل المدير الفنى لفريق طلائع الأسطول، من اللاعبين بذل أقصى جهد من أجل الخروج ببطاقة التأهل من هذه المباراة والقتال على مواصلة المفاجآت والتأهل لدور الـ16.