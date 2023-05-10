شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الجزيرة اليوم فى نهائى دورى كرة السلة "سيدات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات الدور النهائى من بطولة دورى سيدات كرة السلة، والتى تقام فى الفترة من 10 إلى 14 مايو الجارى بصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وصعد الأهلى للنهائي بعد التغلب على سموحة بينما صعد الجزيرة بالفوز على سبورتنج.

وجاء جدول المباريات وفقا ما أعلنته لجنة المسابقات كالتالى ..

الأربعاء 10 مايو – الأهلي × الجزيرة الساعة 6:00 مساء

الجمعة 12 مايو – الأهلي × الجزيرة الساعة 6:30 مساء

الأحد 14 مايو – الجزيرة × الأهلي الساعة 6:30 مساء

وحال اللجوء إلى المباراة الرابعة فتقام الثلاثاء 16 الساعة 6:30 مساء ، وكذلك المباراة الخامسة حال اللجوء اليها فتقام الخميس 18 مايو الساعة 6:30 مساء