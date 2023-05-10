شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام هابيتات الإيفوارى اليوم فى بطولة الكؤوس الأفريقية لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره هابيتات الإيفوارى فى تمام الثامنة مساء اليوم فى ثانى لقاءاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها النادى الأهلى بفرع الجزيرة.

وأقيم الإجتماع الفنى للبطولة مساء الإثنين بحضور خالد العوضي مدير البطولة، ومدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، ومن الاتحاد الإفريقي كل من دوجبو ياووفي أمين الصندوق، ويزيد سعادي رئيس لجنة المسابقات، ومامادو ديابات رئيس لجنة الحكام، وأسيميان نويل سكرتير الاتحاد، وسامح جورج مراقب البطولة.

يتواجد الأهلى ضمن المجموعة الثانية بجانب كلا من ، أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).

وجاءت مجموعات البطولة كالتالى :

المجموعة الأولى (سيدات):

بترو أتلتيكو (أنجولا) – DGSP (جمهورية الكونغو) – موكنين (تونس) – سبورتنج (مصر) – فانز (الكاميرون).

المجموعة الثانية (سيدات):

أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).