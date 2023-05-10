شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام فانز الكاميرونى اليوم فى بطولة الكؤوس الأفريقية لرجال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره فانز الكاميرونى التاسعة مساء اليوم فى إطار أول مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها النادى الأهلى على صالة الملك عبد الله الفيصل بفرع الجزيرة.

يسعى الزمالك إلى تصحيح الأوضاع فى هذه البطولة بعد خسارة السوبر الأفريقى أمام الأهلى الأحد الماضى على نفس الصالة بنتيجة 27 / 24 مما دفع الإدارة إلى توجيه الشكر للمدير الفنى الإسبانى.

وأقيم الإجتماع الفنى للبطولة مساء الإثنين بحضور ضور خالد العوضي مدير البطولة، ومدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، ومن الاتحاد الإفريقي كل من دوجبو ياووفي أمين الصندوق، ويزيد سعادي رئيس لجنة المسابقات، ومامادو ديابات رئيس لجنة الحكام، وأسيميان نويل سكرتير الاتحاد، وسامح جورج مراقب البطولة.

وجاءت مجموعات البطولة كالتالى :

المجموعة الأولى: الزمالك المصري، ريد ستار بطل كوت ديفوار، فانز الكاميروني، وداد سمارة المغربي، جيه آس كيه الكونجولي.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري، سبورتنج المصري، الرجاء المغربي، كيركوس الإثيوبي.