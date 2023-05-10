شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبدأ استعداداته لمواجهة الداخلية فى معسكر بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم الأربعاء، النادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق، إلى معسكره ببورسعيد، وذلك بعد انتهاء الفريق من مواجهة نظيره بترول أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة دور الـ 32 التي جمعت الفريقين مساء الاثنين الماضي،على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقرر ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط، قبل بدء الاستعداد لمواجهة الداخلية في مسابقة الدوري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الداخلية في المباراة التي تجمع الفريقين، في السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا آخر.