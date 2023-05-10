شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات نارية اليوم فى مجموعة بحرى بالقسم الثانى.. المنصورة وشبين الأبرز والان مع تفاصيل الخبر
ويستضيف بلدية المحلة صاحب الوصافة برصيد 42 نقطة، فريق المصرى بالسلوم متذيل ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، فى مباراة سهلة على الورق أمام أحمد عبد الرؤوف مدرب بلدية المحلة الطامح فى انتزاع الثلاث نقاط وانتظار هدية من سبورتنج للوصول لقمة الترتيب، فيما يسعى المصرى بالسلوم فى تحقيق نتيجة إيجابية تساعد من تحسين وضعه فى الترتيب.
ويلتقى فريق المنصورة الثامن فى الترتيب برصيد 34 نقطة، مع فريق جمهورية شبين صاحب المركز الخامس برصيد 41 نقطة، ويسعى ياسر الكنانى مدرب فريق المنصورة لتحقيق الانتصار والثلاث نقاط من أجل التقدم أكثر فى جدول الترتيب ومحاولة إنهاء الموسم فى أفضل ترتيب، فى المقابل يأمل جمهورية شبين فى العودة بالنقاط الثلاثة لمواصلة الضغط على فرق الصدارة.
ويستقبل فريق أبو قير للأسمدة صاحب المركز الرابع، فريق المجد السكندرى صاحب المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة فى مباراة سهلة نسبيا لأصحاب الأرض، فى الوقت الذى يلتقى الهلال بالضبعة مع فريق بايونيزر فى مباراة الصراع فى القاع.
وتستكمل مباريات الجولة بثلاث مباريات تم تأجيلها للمشاركة فى كأس مصر، بين الاوليمبى ودكرنس يوم الخميس، الحمام مع اتحاد نبروه يوم الجمعة، وأخيرا كفر الشيخ مع بروكسى يوم السبت.
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