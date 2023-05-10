شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر بشيكاغو يرحب بفراعنة الاسكواش المشاركين فى بطولة العالم الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب السفير سامح أبو العينين، قنصل عام مصر في شيكاغو وولايات وسط الغرب الأمريكي، بأبطال وبطلات مصر في بطولة العالم الدولية للاسكواش المقامة فى شيكاغو حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهم علي فرج - طارق مؤمن- يوسف إبراهيم - مروان الشوربجي، واللاعبات نوران جوهر - نور الشربيني - نور الطيب - روان العربي.

وتقام مباريات بطولة العالم الدولية للاسكواش في الملعب الزجاجي بقاعه الرواد بقلب محطه سكك حديد شيكاغو التاريخية ذات الطراز المعماري العريق.

وحضر السفير سامح أبو العينين عددا من المباريات مع أسر أبطال مصر والجاليات المصرية والعربية، ومن الجانب الأمريكي شارلز والترز (مجموعة تجارية كبرى فى وسط الغرب الأمريكي) الراعي الرئيسي للبطولة الدولية السنوية، ورئيس نادي شيكاغو الرياضي جون فلانيجان، بالإضافة لعدد من المدربين المصريين الدوليين، ومنهم كابتن أحمد محسن.

وعكست قائمة التصنيف الدولي المتقدم للاعبين على مستوى العالم، والتى أعلنت مع بداية المباريات اكتساح كامل لأبطال وبطلات مصر للقائمة بتميز مشرف يعكس تفوق وريادة مصر لرياضة الاسكواش دوليا.