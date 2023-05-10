شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان فى دور الـ"32" لكأس مصر الليلة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الأربعاء منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة كعادة لقاءات الكأس.
وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي ضد منتخب السويس فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر بسبب ارتباط الأهلي بخوض مباراته ضد الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
مواعيد مباريات دور الـ"32" لكأس مصر
الأربعاء
فاركو & المصرية للاتصالات..6 مساءً
فيوتشر & طلائع الأسطول ..9 مساءً
الخميس
طلائع الجيش & الشرقية..7 مساءً
القناة الناقلة لمباريات كأس مصر
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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